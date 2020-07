Stiri pe aceeasi tema

- Ankara a denuntat sambata "ostilitatea Greciei fata de islam si fata de Turcia", a doua zi dupa reactia violenta a Atenei la transformarea in moschee a fostei bazilici Sfanta Sofia din Istanbul, relateaza AFP. Mii de musulmani au participat vineri la Istanbul la prima rugaciune in acest lacas de referinta…

- Ministerul de Externe al Greciei anunța ca romanii și bulgarii care vor sa treaca frontiera dar nu vor avea teste care sa confirme ca nu sunt infectați cu coronavirus nu vor putea sa mai intre in țara: „Incepand de marți, 28 iulie 2020, pasagerii zborurilor din Bulgaria și Romania in Grecia trebuie…

- Grecii au raspuns, vineri, conversiei catedralei Sfanta Sofia din Istanbul in moschee cu rugaciuni si steaguri coborate in berna, considerand-o zi de doliu pentru ortodoxie, relateaza site-ul keeptalkinggreece.com potrivit news.ro.Clopotele bisericilor au batut in toate lacasurile de cult…

- Papa Francisc s-a declarat duminica indurerat de decizia Turciei de a transforma muzeul Hagia Sofia din Istanbul in moschee, relateaza Agerpres.''Gandurile mele se indreapta spre Istanbul. Ma gandesc la Sfanta Sofia si sunt foarte indurerat'', a rostit suveranul pontif in timpul discursului saptamanal…

- Cetațeanul roman aflat in insula Thassos a fost deja transferat in unitatea hoteliera special destinata pentru efectuarea carantinei, iar starea sa de sanatate este buna, anunța MAE. Turistul roman aflat in Paralia Katerini a contactat Consulatul General al Romaniei la Salonic, pentru a anunța…

- Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat marti ca se simte mai confortabil sa-i telefoneze presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan dupa un prim telefon din luna iunie, cu care a spart gheata, relateaza Reuters.Mitsotakis a mai spus ca Grecia nu este una dintre tarile membre UE care…

- Premierul elen, Kyriakos Mitsotakis, a declarat ca sezonul turistic se va deschide oficial pe data de 15 iunie, iar cursele aeriene charter se vor relua din luna iulie. Premierul a spus ca avantajul Greciei va fi reputatia de securitate, siguranta si sanatate, pe care a castigat-o in perioada pandemiei…

- Un elicopter grec in care se aflau ministrul Apararii, Nikos Panagiotopoulos, si seful Statului Major al armatei Greciei, generalul Konstantinos Floros a fost vizibil perturbat de avioane militare aparținand armatei turce. Incidentul aerian a fost, insa, negat de Turcia . Avioane militare elene au fost…