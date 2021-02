Schimbările pieței muncii: Unde vor să se angajeze tinerii fară experiență Piața muncii a fost influențata la nivel mondial de haosul creat de pandemie. Romania nu face excepție, piața job-urilor din țara noastra fiind nevoita sa se plieze noilor provocari. Tinerii sunt primii care au fost nevoiți sa se conformeze meandrelor pieței muncii. In prezent, tinerii reprezinta categoria cea mai interesata de joburile remote, dar care aplica cel mai puțin pentru strainatate, potrivit site-ului de recrutare eJobs. Peste 52.000 de candidați din categoria entry level (0-2 ani de experiența) au aplicat in luna ianuarie pentru unul dintre joburile disponibile pe eJobs.ro. Aproape… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 52.000 de candidați din categoria entry level (0-2 ani de experiența) au aplicat in luna ianuarie pentru unul dintre joburile disponibile pe eJobs.ro. Percheziții DNA la Apele Romane in dosarul angajarilor politice. ”Animalul politic”, vizat Aproape 600.000 de aplicari au adunat angajatorii…

- Retail, IT, call center / BPO, prestari servicii, banking și publicitate / marketing – acestea sunt domeniile preferate de candidații entry level. Tinerii sunt categoria cea mai interesata de joburile remote, dar care aplica cel mai puțin pentru strainatate, potrivit platformei de recrutare eJobs .…

- Peste 52.000 de candidați din categoria entry level (0-2 ani de experiența) au aplicat in luna ianuarie pentru unul dintre joburile disponibile pe eJobs.ro. Aproape 600.000 de aplicari au adunat angajatorii care au avut poziții deschise, cele mai multe CV-uri mergand catre locurile de munca din retail,…

- Retail, IT, call center / BPO, prestari servicii, banking și publicitate / marketing – acestea sunt domeniile preferate de candidații entry level. Tinerii sunt categoria cea mai interesata de joburile remote, dar care aplica cel mai puțin pentru strainatate. Peste 52.000 de candidați din categoria entry…

- Record de cautari pentru un loc de munca, in 2020. Tendința se menține și la inceput de an: peste jumatate de milion de candidați au aplicat pentru un job in primele doua saptamani Anul 2020 a fost unul al recordurilor in materie de aplicari, dar si in ceea ce priveste numarul celor care au cautat sa…

- Cu peste 500.000 de aplicari in primele doua saptamani din ianuarie, schimbarea jobului ramane și in 2021 principalul obiectiv pe plan profesional. 2020 a fost anul recordurilor in materie de aplicari, dar și in ceea ce privește numarul celor care au cautat sa se angajeze, peste 300.000 de romani facandu-și…

- Reluarea cresterilor salariale, a recrutarilor si revenirea la bugetele pe care le aveau inainte de declansarea pandemiei sunt principalele asteptari pe care le au angajatorii de la 2021, conform celui mai recent studiu derulat de eJobs in randul angajatorilor din Romania. De asemenea, 12% cred ca,…

- Specialiștii, muncitorii calificați și tinerii cu varste intre 18 și 24 de ani vor fi cele mai cautate categorii de candidați. Anul acesta a venit cu multiple șocuri pe piața muncii, resimțite atat de angajați, cat și de companii. Cel mai recent studiu derulat de eJobs in randul angajatorilor din Romania…