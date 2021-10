Schimbările climatice și criza cauzată de COVID-19, principalele teme ale Summitului G20 de la Roma Liderii tarilor industrializate (G20) au inceput sambata, la Roma, o reuniune de doua zile ce are ca principale teme schimbarile climatice si criza sanitara mondiala cauzata de COVID-19, transmit Reuters, AFP si dpa. In deschiderea reuniunii, premierul italian Mario Draghi s-a pronuntat pentru o cooperare internationala sporita in contextul in care probleme stringente precum protectionismul si nationalismul au aparut inaintea izbucnirii pandemiei de COVID-19. ”Multilateralismul este cel mai bun raspuns la problemele pe care le intampinam astazi. In multe feluri este singurul raspuns posibil. De… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

