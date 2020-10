Schimbările climatice: Impactul asupra naturii și omului PodcasturiSchimbarile climatice: Impactul asupra naturii și omului Schimbarile climatice din ultimii ani au un impact major asupra mediului inconjurator, dar și asupra sanatații omului. Din cauza acestor schimbari are de suferit atat natura, cat și populația, susține ecologistul Anatolie Prohnițchi. "In ultimii ani, practic nu avem primavara. Dintr-o iarna blanda trecem intr-o vara cu temperaturi toride. Raurile seaca, agricultorii iși pierd plantațiile. Totul este un circuit și trebuie naparat sa gasim soluții sa ieșim din acest impas", a declarat pentru Sputnik ecologistul. In… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

