- Ministerul Mediului a lansat in dezbatere publica proiectul de ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și padurilor nr. 3027/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțarii din fonduri europene aferente PNRR in cadrul apelului…

- Chiar in perioada in care litoralul devine cel mai aglomerat, apa marii a devenit atat de rece incat turiștii nu se pot bucura de ea. In aceste zile apa marii nu a depașit 20 de grade. Chiar daca zona litoralului se afla sub cod galben de canicula, apa marii a ajuns și la temperaturi de 14 grade. Fenomenul…

- Papa Francisc a declarat duminica ca recentele valuri de caldura cu care s-au confruntat multe parti ale lumii si inundatiile din tari precum Coreea de Sud au aratat ca este nevoie de actiuni mai urgente pentru a combate schimbarile climatice, informeaza Reuters, relateaza Agerpres. „Va rog, imi reinnoiesc…

- ”De la era preindustriala incoace este cel mai cald an. Se așteapta ca anul viitor sa fie mai cald decat acest an. Se vorbeste de acest lucru ca si estimari. S-a ajuns, in unele zone din lume, la 53 de grade. (...) Din pacate, schimbarile climatice se vor lasa resimtite. O sa le simtim, o sa le vedem si trebuie…

- Dupa recordurile de temperatura de luni și marți, primele estimari arata ca lumea a avut parte de ceva nemaivazut pana acum, respectiv cele mai calde șapte zile la rand. ONU avertizeaza ca „schimbarile climatice sunt scapate de sub control”, iar daca asta va continua, situația va deveni catastrofala,…

- Romania are mari șanse de a devansa celelalte tari din regiunea CESA (regiunea Europei Centrale, de Est și de Sud-Est și regiunea Asiei Centrale) in ceea ce privește adoptarea diverselor acțiuni pentru schimbarile climatice in mai multe domenii, in special in privința acțiunilor legate de furnizori…

- Primul proces din Statele Unite privind schimbarile climatice s-a deschis luni in Montana, dupa ce mai multi tineri au inaintat o actiune in justitie impotriva acestui stat american din nord-vestul tarii, acuzandu-l ca le-a incalcat dreptul constitutional la un "mediu curat si sanatos", relateaza AFP.…