Stiri pe aceeasi tema

- ​​Clienții și pagubiții City Insurance, fostul lider RCA intrat în faliment, au încasat prime și despagubiri în valoare de aproximativ 17,5 milioane de lei (3,5 milioane de euro) de la retragerea autorizației de funcționare pentru aceasta companie (în luna septembrie a anului…

- ​Guvernul vrea sa acorde un ajutor financiar pentru pensionarii sistemului public de pensii cu pensii mai mici sau egale cu 1.600 de lei, astfel încât toți cei care se încadreaza în aceasta categorie sa aiba un venit de 2.200 de lei, în luna ianuarie 2022, potrivit unui…

- Guvernul a aprobat, miercuri, doua ordonante care implementeaza o mare parte din pachetul social promis in Programul de Guvernare si urmeaza o a treia ordonanta care se afla pe traseul de avizare interministerial, a anuntat ministrul Muncii, Marius Budai, informeaza AGERPRES . „Astazi (miercuri, n.r.),…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca in programul de guvernare nu este cuprinsa o noua lege a pensiilor, ci modernizarea actualei legi, prioritatea zero a Executivului fiind implementarea pachetului social de la 1 ianuarie 2022, potrivit Agerpres. „Dupa cum stiti, prin PNRR sta prinsa o consultanta…

- Guvernul nu are in vedere o noua formula pentru recalcularea pensiilor, declara ministrul muncii Marius Budai. El a subliniat, astazi, ca exista un pachet social, care va fi promovat din luna ianuarie a anului viitor. Potrivit ministrului Marius Budai, actuala coalitie a agreat in programul de guvernare…

- Nu vor exista probleme cu plata pensiilor in luna decembrie, deoarece banii alocati Ministerului Muncii la rectificarea bugetara vor acoperi plata tuturor pensiilor pentru aceasta luna, a declarat, vineri, ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, la preluarea mandatului. ‘Banii vor merge…

- Procentul pentru MAJORAREA pensiilor, salariilor și alocațiilor urmeaza sa fie stabilit: Ce spune ministrul Muncii Procentul pentru MAJORAREA pensiilor, salariilor și alocațiilor urmeaza sa fie stabilit: Ce spune ministrul Muncii In cursul zilei de joi, 11 noiembrie, Raluca Turcan, ministrul interimar…

- ​​Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a decis în data de 5 octombrie ca Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) sa devina administrator interimar la City Insurance, mandat pentru care fostul lider RCA la care s-a demarat falimentul va trebui sa-i achite FGA un onorariu de 27.000 de euro…