Schimbări în justiție. Iohannis a semnat documentele Mai mulți judecatori au fost eliberați din funcție. Administrația prezidențiala a anunțat ca președintele Klaus Iohannis a semnat decretele. Schimbarile au avut loc in cursul zilei de astazi și documentele vor intra in vigoare de indata ce vor fi publicate in Monitorul Oficial. Redam comunicatul administrației prezidențiale. Decret privind eliberarea din funcția de judecator a doamnei Ileana Dan, delegata in funcția de președinte al Secției penale a Tribunalului Olt – pensionare, la data de 12 mai 2022;Decret privind eliberarea din funcția de judecator la Judecatoria Bailesti a doamnei Floarea… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

