Schimbări importante la pensiile românilor. Se schimbă formula de calcul Purtatorul de cuvant al Guvernului, Ionel Danca, a anunțat ca Executivul a discutat patru propuneri de modificare a OUG 114 astfel incat sa fie impiedicata "distrugerea și naționalizarea" Pilonului 2 de pensii. Potrivit lui Danca, modificarile vor face ca cei care contribuie sa ramana cu mai mulți bani in conturi, iar rentabilitatea fondurilor de pensii sa creasca. In primul rand, vor fi abrogate cerințele de majorare suplimentara a capitalului pentru administratorii fondurilor de pensii și revenirea la condiția inițiala de asigurare a unui capital minim de 4.000.000 de euro la data… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Voucherele de vacanța vor fi menținute și in bugetul pe anul 2020, dar la nivelul anului 2019, insa autoritațile vor elimina cerințele suplimentare de capital pe care guvernul PSD le-a impus administratorilor de pensii de la Pilonul II.”Nu vom afecta voucherele de vacanta. Propunerea va fi sa mentinem…

- "Printre masurile pentru care Guvernul isi va angaja raspunderea in fata Parlamentului se afla si legea plafoanelor. Un act normativ necesar pentru ca Executivul sa poata veni apoi cu proiectul de buget. Legea este importanta pentru ca ea da masura felului in care Romania va fi guvernata anul viitor.…

- ANAF și Ministerul Transporturilor urma sa le propuna oamenilor de afaceri din Bihor o plata eșalonata a datoriilor, dar pana cum nu s-au intamplat lucruri concrete. Ioan Micula indemna statul sa se imprumute pentru a-i plati datoriile. Controlorii de la Romatsa dirijeaza, zilnic, aproximativ 3.000…

- Guvernul isi asuma saptamana aceasta raspunderea pe recursul compensatoriu, pe prorogarea pensionarii anticipate a magistraților, pe trecerea de la complete de doi la cele de trei judecatori și pe trecerea de la patru la doi ani in ce privește școlarizarea pentru INM. Assumarea raspunderii a fost unul…

- Președintele Klaus Iohannis participa la ședința PNL, iar in cadrul discuțiilor le-a spus liberalilor sa nu accepte in partid traseiștii din Parlament, pentru ca aceștia nu sunt de incredere.Citește și: Liviu Dragnea, prima postare pe Facebook, dupa incarcerare: Romania, de dragul tau am sacrificat…

- Noua Lege a pensiilor reprezinta un risc semnificativ la adresa deficitului public in 2020 si in anii urmatori in conditiile in care aceasta contine majorari semnificative ale punctului de pensie in intervalul 2019-2021, arata Comisia Europeana in raportul care contine constatarile misiunii de supraveghere…

- "Republica Moldova are nevoie mai mult ca niciodata de Romania! Guvernul Maia Sandu, cel mai pro-european si competent din istoria Republicii Moldova, a fost demis astazi de o coalitie compusa din socialistii pro-rusi ai lui Dodon si urmasii lui Plahotniuc de la PDM. Asa se pune frana modernizarii…

- "Domnule președinte Iohannis, v-am intrebat, cu ceva timp in urma, daca mai este nevoie sa moara oameni ca sa deblocați activitatea Guvernului. La sfarșitul saptamanii trecute s-a produs o noua tragedie – o alta fetita, de aceasta data din Dambovița, a fost victima unei crime oribile. Iar…