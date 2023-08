Stiri pe aceeasi tema

- In municipiul Moinești, se afla in plina desfașurare procesul de marcarea celui de-al treilea traseu turistic montan, imbogațind astfel oferta de activitați in natura pentru turiști și localnici. Ca o extensie a celor doua trasee deja existente, noul traseu este marcat cu triunghi galben in proporție…

- Numai in ultimii cinci ani, numarul porcilor din județul Bacau a scazut cu peste o treime. Numarul bovinelor a scazut cu 31 la suta, cel al ovinelor și caprinelor cu 17 procente și numai la pasari scaderea a fost mai mica, de numai 5,5%. Pierderile cele mai mari se inregistreaza in gospodaiile populației…

- Orașul nostru va gazdui in premiera un eveniment emoționant, „Atipic Beauty Bacau 2023” by Magda Coman, care de 10 ani se desfașoara in diferite localitați din țara, cea din Bacau fiind a 39-a ediție. Evenimentul, care transmite un mesaj puternic, „Frumusetea e in noi, nu in aparente!” se va derula…

- Acordurile Fanfarei ,,Universul” din Vadul lui Isac (Republica Moldova) vor da startul ediției a treia a Festivalului de umor ,,Marin Cimponeriu”, care va avea loc in acest weekend (29 – 30 iulie), in Foișorul de Muzica din Parcul Central al stațiunii Slanic-Moldova, cu incepere de la ora 17.30. Evenimentul…

- In urma furtunii recente, viceprimarul Liviu Miroșeanu a adus in atenția publica problemele grave legate de organizarea defectuoasa a lucrarilor de pe domeniul public din Bacau. Declarand ca acestea au fost insuficient semnalizate și ca au oferit puține protecții pentru cetațeni, Miroșeanu a exprimat…

- Fie ca ești la inceput de drum sau familia ta se extinde, din multitudinea de oferte imobiliare din Bacau, Elisa Residence iți ofera beneficii unice pentru o investiție pe termen lung. Ansamblul rezidențial este construit conform celor mai inalte standarde in vigoare, astfel incat sa te simți confortabil…

- Source: CapCut Crearea videoclipurilor cu o nota vintage a devenit din ce in ce mai populara in era digitala de astazi. Nostalgia și farmecul esteticii vintage pot evoca o conexiune emoționala unica cu publicul tau. Ai noroc daca vrei sa-ți infuzezi videoclipurile cu un fler nostalgic. CapCut, un instrument…

- Textul Sfintei Evanghelii de astazi (Matei 9, 1-8) ne indeamna a pași inca o data spre ținutul Capernaumului, pentru a-L putea vedea pe Domnul. Refuzat de gadareni, alungat cu eleganța din ținutul in care porcii par a fi mai valoroși decat oamenii, Invațatorul revine in cetatea de-acum. Dar constata…