Schimbarea la faţă a centrului civic al comunei Ghiroda/Foto Centrul civic al comunei Ghiroda va intra intr-un amplu proces de modernizare. Printre proiectele care vor schimba fata comunei se numara și Oficiul de Evidența a Persoanelor (SPCLEP). Pentru acest obiectiv s-a predat deja studiul de fezabilitate In prezent, Ghiroda duce lipsa de astfel de servicii, iar nevoia apariției acestui oficiu crește pe masura ce ... The post Schimbarea la fata a centrului civic al comunei Ghiroda/Foto appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor, situația…

- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor, situația…

- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor, situația…

- Subprefectul Marian Grigoras a anuntat pe Facebook ca Ministerul Afacerilor Interne vizeaza eliminarea situatiilor in care un numar mare de persoane isi stabilesc, in mod fictiv, domiciliul la o anumita adresa. Sunt asemenea cazuri si in judetul Iasi. MAI a publicat in transparenta decizionala Proiectul…

- Incepand de ????????????????, ???????? ????????????????????????????????, locuitorii comunei Ghiroda sunt asteptati sa-si achite ???????????????????????? s???? ???????????????????????????????????????? pe anul ????????????????. Pana la data de ???????? ???????????????????????? ????????????????, contribuabilii…

- Romanii au platit, in primele 9 luni ale acestui an, peste 1,7 milioane de taxe catre stat prin intermediul rețelei de Stații de Plata SelfPay, atat in numerar, cat și prin intermediul cardurilor bancare. Numarul plaților este de șapte ori mai mare fața de perioada similara din 2020, iar valoarea sumelor…

- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP- CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor,…