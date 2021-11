BNR precizeaza ca, prin acest act de punere in aplicare, Comisia Europeana a stabilit care sunt ratele de inlocuire pentru LIBOR CHF cu scadenta la 1 luna, 3 luni, 6 luni si 12 luni."Ca atare, de la data de 1 ianuarie 2022, referintele la ratele LIBOR CHF cu maturitati la 1 luna, 3 luni, 6 luni si 12 luni, continute in contractele si toate instrumentele financiare cu scadente dupa 1 ianuarie 2022, care se raporteaza la LIBOR CHF, incheiate de catre institutiile de credit din Romania cu toti clientii acestora", se mai mentioneaza in comunicat.Astfel, orice indice LIBOR va fi inlocuit de drept,…