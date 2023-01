Schimbare majoră la WhatsApp. Cum ne afectează Utilizatorii WhatsApp vor putea utiliza servere proxy pentru a accesa serviciile platformei, in tarile unde acestea sunt blocate, transmite Reuters. Un server proxy este un intermediar intre utilizatori si serviciile web si actioneaza ca un filtru web care permite internautilor sa evite restrictiile si cenzura. WhatsApp a spus ca suportul proxy pentru aplicatie este acum disponibil oficial pentru utilizatorii cu cea mai recenta versiune. Utilizatorii din tari precum Iran si Siria au folosit servicii de retea privata virtuala (VPN) pentru a naviga in jurul cenzurii pe internet. ”In cazul in care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

