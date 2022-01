Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al Sanatatii, Sajid Javid, a transmis sambata, 1 ianuarie, faptul ca in Anglia nu vor fi introduse noi restrictii decat „in ultima instanta”, chiar daca numarul cazurilor de infectare varianta Omicron creste pe zi ce trece.

- Javid a declarat ca, deși nu a fost confirmat inca niciun deces in Anglia dupa infectarea cu aceasta tulpina, Omicron se afla probabil la originea a aproximativ 40% din infecțiile din Londra și ca, daca guvernul nu acționeaza, atunci serviciile de sanatate ar putea fi copleșite, relateaza HotNews.ro. "Ceea…

- Varianta Omicron a coronavirusului se raspandește intr-un „ritm fenomenal”, așa ca populația ar trebui sa primeasca booster-ul, deoarece persoanele care s-au vaccinat de doua ori sunt vulnerabile, a declarat luni secretarul britanic pentru sanatate Sajid Javid, citat de Reuters.Javid a spus ca, deși…