Schimbare in emisiunea Visuri la cheie. Laura Boghiu a decis sa incheie colaborarea cu echipa de la postul de televiziune PRO TV. Mult indragita arhitecta a decis sa-i predea ștafeta surorii sale gemene, care cu diverse ocazii a ajutat-o sau a inlocuit-o pe aceasta in intervențiile sale televizate. Ce parere are Oana Boghiu despre noul […] The post Schimbare anunțata in emisiunea Visuri la cheie. Cine va fi inlocuita de sora geamana, fanii vor fi uimiți appeared first on IMPACT .