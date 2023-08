Stiri pe aceeasi tema

- Pandurii are adevarate probleme cand vine vorba de lovituri de la 11 metri. Maxim, Radut sau Anton au ratat sezonul trecut de la punctul cu var, iar in ultima etapa la Piatra Neamt a venit randul lui Nicoara sa rateze. Pustai nu vrea sa desemneze un...

- Pandurii au mai pus mana pe o suma importanta de bani. Dupa ce au incasat 1,6 milioane de euro, jumatate din banii aferenti din drepturile TV si 1,3 milioane pe Alexandru Vlad de la Dnepr, gorjenii au primit acum si 500 de mii de la Steaua pentru Chi...

- Capitanul pandurilor din sezonul trecut, Ousmane Viera s-a decis unde va juca in urmatoarea stagiune. Pandurii nu vor incasa niciun euro de pe urma ivorianului pentru ca acesta e la final de contract. Viera a refuzat propunerile de la Steaua si Trabz...

- Atacantul mexican al echipei americane Los Angeles Galaxy, Javier Hernandez „Chicharito”, s-a accidentat grav la un genunchi, a anuntat vineri gruparea din Los Angeles, pe site-ul oficial. CITESTE SI Liga Campionilor, duelul final: Manchester City vizeaza consacrarea sa europeana 07:20 687 Gigi…

- Pandurii sunt inca prinsi intre Europa League si Liga Campionilor. UEFA nu a anuntat verdictul in cazul Stelei, dar a dat un prim semn care nu e incurajator pentru echipa campioana. Forul european a eliberat lista provizorie a echipelor participante...

- Florin Talpan, juristul CSA Steaua, susține ca a obținut o noua victorie in instanța contra FCSB, in lupta pentru marca Steaua. CONTEXT:Inalta Curte de Casatie si Justitie anula in decembrie 2014 marca „Steaua” aparținand lui Gigi Becali. ...

- Dupa Sepsi - CFR Cluj 1-2, Narcis Raducan (48 de ani) a explicat de ce crede el ca Dan Petrescu (55) va pleca de la „feroviari” in aceasta vara. Cu peste 300 de meciuri ca fotbalist și conducator pe la Steaua, Urziceni, Pandurii sau ASA Tg. Mureș, Narcis Raducan susține ca „Bursucul” nu mai e potrivit…

- Cornel Șfaițer, Președintele Consiliului Director de la Poli Iași, a prefațat meciul cu Dinamo, din ultima runda a play-off-ului ligii secunde. Poli Iași - Dinamo, Oțelul - Unirea Dej și CSA Steaua - Gloria Buzau, meciurile ultimei runde din play-off, sunt programate duminica, de la ora 13:00, liveTEXT…