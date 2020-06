Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, i-a adresat ministrului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, o scrisoare aniversara cu prilejul marcarii, in luna iunie, a 140 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice intre Romania si Statele Unite.Potrivit unui comunicat MAE transmis sambata AGERPRES,…

- Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii anunța marcarea aniversarii, de catre Senat și Camera Reprezentanților prin doua rezoluții bipartizane, a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Romania și SUA. Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior,…

- Parteneriatul Strategic cu SUA ofera o garantie durabila pentru securitatea si prosperitatea nationala, alaturi de apartenenta la NATO si la Uniunea Europeana, a declarat premierul Ludovic Orban, duminica, intr-un mesaj adresat cu prilejul implinirii a 140 de ani de relatii diplomatice intre Romania…

- Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii saluta declarația dedicata aniversarii a 140 de ani de relații diplomatice intre Romania și Statele Unite ale Americii susținuta, la 11 iunie 2020, in fața Camerei Reprezentanților a SUA, de catre congresmenul republican Devin Nunes, in numele mai multor…

- Cu 140 de ani in urma, la 14 iunie 1880, Statele Unite ale Americii și Romania stabileau relații diplomatice, prin numirea primului agent diplomatic american in Romania in persoana renumitului savant și explorator Eugene Schuyler. In mod simbolic, unul dintre primele mesaje transmise in acest nou cadru…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, duminica, la celebrarea a 140 de ani de relatii diplomatice intre Romania si SUA, ca efortul pentru dezvoltarea Parteneriatului strategic al celor doua tari este "extrem de important si prioritar". "Astazi, mai mult ca oricand,…

- Secretarul de stat pentru afaceri strategice Dan Neculaescu i-a transmis ambasadorului rus ca mentionarea Federatiei Ruse in Strategia Nationala de Aparare a Romaniei nu ar trebui sa constituie un motiv de surprindere, acesta fiind efectul comportamentului cunoscut al partii ruse in regiune din ultimii…

- Ambasadorii acreditati la Vatican si reprezentanti ai Sfantului Scaun au participat joi la o videoconferinta organizata de Ambasada Romaniei pe langa Sfantul Scaun pentru a marca aniversarea a 100 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice dintre Romania si Sfantul Scaun si implinirea unui an…