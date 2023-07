Stiri pe aceeasi tema

- In apropierea Moscovei se sapa tranșee, poduri mine, cuiburi de mitraliera, potrivit unor imagini difiuzate pe rețelele sociale. Sambata a aparut informația ca Prigojin și oamenii sai din Wagner s-ar indrepta catre Capitala. In Moscova, tancuri circula pe strazi, iar Kremlinul a dezmințit ca Vladimir…

- In regiunea Moscova, doua drone au cazut langa o unitate militara, a declarat guvernatorul Vorobyov. Potrivit acestuia, nu au fost victime sau distrugeri. Propagandistul rus Vladimir Solovyov a publicat un videoclip. Propagandist Solovyov published a video of the UAV in the #Moscow region. pic.twitter.com/xKhVyvAu78…

- Seful companiei ruse de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, care se cearta de luni de zile cu conducerea armatei regulate ruse, a escaladat vineri disputa acuzand fortele Moscovei ca au incercat sa-i arunce in aer oamenii. Trupele lui Prigojin s-au retras in mare parte din orasul Bahmut din estul Ucrainei,…

- In timpul talk-show-ului „60 minute” realizat de propagandista rusa Olga Skabeeva, dialogul dintre invitați a capatat accente dramatice, la limita absurdului. Unul dintre participanții la emisiune a observat ca lumea se schimba rapid pe masura ce Rusia poarta razboi impotriva Ucrainei. Pana la sfarșitul…

- The United Nations said inspections resumed on Tuesday of outbound vessels under a deal allowing the safe Black Sea export of Ukraine grain, which Moscow has threatened to quit on May 18 over obstacles to its own grain and fertilizer exports, according to Reuters. There were no inbound or outbound inspections of…

- Serviciile secrete ucrainene au planificat lovituri masive asupra Moscovei cu ocazia aniversarii invaziei pe scara larga din 24 februarie, dar au abandonat aceasta idee la cererea Statelor Unite, conform Nexta, care citeaza The Washington Post. Ukrainian intelligence planned massive strikes on Moscow…

- O rusoaica care s-ar fi aflat sub influența alcoolului intr-un zbor de la Bangkok la Moscova a pledat in sprijinul Ucrainei. La sosire, fata a fost predata poliției. A drunken #Russian woman on a flight from #Bangkok to #Moscow held a rally in support of #Ukraine . On arrival, the girl was turned in…