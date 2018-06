Stiri pe aceeasi tema

- Schimb de replici acide in plenul Parlamentului intre Varujan Vosganian și Traian Basescu. Fostul ministru al Economiei l-a criticat pe fostul președinte, iar Traian Basescu i-a replicat ca, deși a condus doua ministere, nu a avut nicio idee."Traian Basescu deplangea ca guvernanții nu au destule…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a declarat, miercuri, in plenul Parlamentului, ca in urma raportului Comisiei de ancheta privind arhiva SIPA "adevarul a iesit la suprafata", mentionand ca "statul paralel...

- Victor Ponta il critica pe Liviu Dragnea, dupa mitingul PSD, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook. Astfel, fostul premier și actual deputat acuza ”modul ticalos, cinic și schizofrenic” in care Dragnea și gașca sa au manipulat necazurile si nevoile oamenilor aduși la protest. “2018 D&D-punem…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, acuza intr-o postare pe Facebook ca PSD il vrea la pușcarie. Reacția senatorului liberal vine dupa un schimb de replici cu deputatul PSD, Eugen Nicolicea, in studioul Antenei 3.„PSD ma vrea in puscarie! Dupa ce pur si simplu am informat pe toata lumea, a…

- Un pieton a ajuns la spital in urma unei altercații cu un șofer. Incidentul a avut loc duminica dupa-amiaza pe strada Harmanului din Brașov (in zona stației RATBV „Autogara 3”). Cei doi s-au luat la cearta acuzandu-se reciproc de faptul ca fiecare a trecut pe culoarea roșie a semaforului. Dupa un schimb…

- ACUM au loc alegerile pentru președinția FRF. Razvan Burleanu, Ionuț Lupescu, Marcel Pușcaș și Ilie Dragan sunt cei patru candidați. Gazeta Sporturilor are 4 reporteri la sediul FRF și te va ține la curent cu cele mai noi informații de la alegeri. Ramai pe GSP. ...

- Constructia de autostrazi a constituit, marti, tema de disputa intre senatorii Paul Stanescu si Traian Basescu in cadrul dezbaterilor din plenul Senatului la motiunea simpla "Absorbtia banilor comunitari, o catastrofa marca PSD-ALDE", informeaza agerpres.ro. Senatorul PMP Traian Basescu a dorit…

- Un schimb de replici a avut loc joi intre presedintele Comisiei economice din Senat, liberalul Florin Citu, si Daniel Zamfir, membru al acestei comisii si propus a fi exclus din PNL, in cadrul intalnirii pe tema inflatiei organizata la Senat cu conducerea Bancii Nationale, la care a participat si…