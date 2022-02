Stiri pe aceeasi tema

- Plata ajutoarelor de stat întregi catre firmele beneficiare în cadrul schemei HoReCa se va finaliza pâna la sfârșitul lunii ianuarie 2022, a afirmat, joi, ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Mai multe asociatii reprezentative pentru sectorul turismului local cer autoritatilor continuarea ajutorului de stat privind masura de sprijin HoReCa. Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului si turismului, spune ca aceasta masura ar putea fi continuata si in 2022, insa decizia va putea fi luata…

- Guvernul urmeaza sa elaboreze o noua Ordonanta de Urgenta privind o noua schema de sprijin pentru consumatorii casnici si non-casnici de energie, care se va aplica pentru perioada 1 februarie - 31 martie, aceasta cuprinzand noi limite de consum si de plafonare si compensare.

- Guvernul are in vedere lansarea unei scheme de ajutor de stat HORECA 2 Foto arhiva Guvernul are în vedere lansarea unei scheme de ajutor de stat HORECA 2 în care ar putea fi incluse si firme din domeniul serviciilor conexe, precum cele de agrement - anunta ministrul…

- Al-Qarafa, „Orasul mortilor”, necropola istorica de la Cairo din epoca islamica cu o suprafața de aproape 1.000 de hectare, risca sa dispara, relateaza Le Figaro.De vina este un proiect de amenajare urbana cauzat de traficul rutier infernal si ambuteiajele monstru care domina în…

- Schema de ajutor pentru domeniul HoReCa are șanse mari sa fie reluata de anul viitor, spune ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu. Acesta a mai spus ca schema de ajutor va fi acordata afacerilor care au fost afectate in 2021. Intr-o declarație televizata, ministrul Antreprenoriatului…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu, a afirmat, miercuri seara, ca spera ca OUG pentru acordarea voucherelor de vacanta sa fie adoptata in sedinta de vineri. ”Este un subiect in discutie. Am prezentat in sedinta de miercuri OUG intr-o prima lectura, am speranta ca la…

- Daniel Cadariu a primit, miercuri, aviz favorabil pentru functia de ministru al Antreprenoriatului si Turismului, din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului. Cadariu a fost avizat pozitiv cu 32 de voturi "pentru" si 12 "impotriva" de membrii comisiilor de specialitate ale celor…