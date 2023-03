Stiri pe aceeasi tema

- Patru bancheri care au permis unui prieten apropiat al lui Vladimir Putin, violoncelistul Serghei Roldughin, sa depuna sume uriase in banci elvetiene au fost gasiti vinovati joi pentru lipsa de diligenta in tranzactiile financiare, relateaza BBC.Cei patru bancheri au fost acuzati ca l-au ajutat pe violoncelistul…

- Yolanda Schicker-Siber asigura cu delicatete o gheara lunga cu un fir subtire, finalizand reconstituirea scheletului unui Tiranozaur Rex care urmeaza sa fie scos la licitatie luna viitoare in Elvetia. Un puzzle urias pe care curatoarea muzeului dinozaururilor Aathal din Zurich l-a reasamblat cu minutiozitate,…

- Chișinaul a primit cele 283,3 milioane de lei, promiși de Suedia și Elveția, drept suport bugetar nerambursabil. Informația a fost confirmata de serviciul de presa al Ministerului Finanțelor și Guvernului.

- Un schelet de Tyrannosaurus Rex, o specie care a trait in urma cu 67 de milioane de ani, va fi scos la licitatie pe 18 aprilie in Elvetia, fiind prima vanzare de acest fel din Europa, a anuntat casa de licitatii Koller, relateaza AFP.Exemplarul complet, supranumit "Trinity", cu o inaltime de aproape…

- Un violoncelist care are legaturi cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, a mutat milioane de euro prin conturi bancare elvețiene fara a fi verificat de administratorii sistemului. Patru bancheri se vor prezenta in fața instanței din Zurich pentru a oferi

- ANAF i-a emis decizie de impunere gigantului petrolier rus Lukoil, in urma unei inspectii fiscale, solicitandu-i sa plateasca impozit suplimentar in suma totala de peste 50 de milioane de lei pe profituri obtinute in 2021, din operatiuni din Romania de vanzare de produse petroliere, inclusiv la export,…

- FIFA a anuntat marti ca stadionul de la sediul sau din Zurich (Elvetia) va primi numele legendarului fotbalist brazilian Pele, care a incetat din viata pe 29 decembrie, la varsta de 82 de ani, informeaza EFE.