SCENE VIOLENTE Femeie BĂTUTĂ în metrou O femeie a sunat la 112, joi seara, pentru a reclama ca a fost agresata de un barbat necunoscut in timp ce se aflau in metrou. Polițiștii de la Brigada Poliție Transport Public l-au prins și imobilizat pe individul care se manifesta in continuare violent. Potrivit Poliției Capitalei, femeia a sunat la 112 joi, in jurul orei 18.00 și a reclamat ca a fost agresata intr-o garnitura de metrou de catre un barbat necunoscut. Citește și: Lovitura de teatru in privința romanului diagnosticat cu coronavirus: ‘In momentul de fața, e sanatos’/Ar putea fi lasat la domiciliu La oprirea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

