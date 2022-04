Scene terifiante în China, imaginile disperării! Oamenii, filmați urlând exasperați de lockdown, în Shanghai – VIDEO Imaginile disperarii și ale revoltei, deopotriva, fața de lockdown-ul impus de autoritați, in metropola chineza Shanghai, in lupta contra COVID-19, au aparut pe internet. In ciuda acestor masuri restrictive decise de autoritați, numarul cazurilor noi a continuat sa creasca. Shanghai-ul a raportat joi peste 27.000 de cazuri noi, anunța Reuters, in 14 aprilie. Shanghai se […] The post Scene terifiante in China, imaginile disperarii! Oamenii, filmați urland exasperați de lockdown, in Shanghai - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

