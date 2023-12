Stiri pe aceeasi tema

- Echipa poloneza de fotbal Legia Varsovia nu va fi insotita de suporteri la urmatoarele cinci meciuri europene pe care le va disputa in deplasare, a anuntat miercuri UEFA, dupa incidentele care au avut loc inaintea meciului cu formatia engleza Aston Villa, luna trecuta, in Europa Conference League, informeaza…

- Suporterii lui Manchester City au fost atacați cu bate intr-un bar din Belgrad, inaintea duelului din grupa G de Liga Campionilor. Cateva sute de susținatori ai lui Manchester City au facut deplasarea la Belgrad pentru ultimul meci din faza grupelor Ligii Campionilor. Haos pe strazi inaintea duelului…

- Victoria lui Aston Villa cu Manchester City, 1-0, a fost prima obținuta de Unai Emery in fața lui Pep Guardiola. La a 14-a tentativa. El a dezvaluit ca pregatește in mod special meciurile cu antrenorii mari. Perseveranța a dat in cele din urma rezultate. Nu mai puțin de 14 incercari i-au trebuit lui…

- Aston Villa a facut un meci senzațional in etapa 15 din Premier League, invingand-o pe teren propriu pe campioana Manchester City, scor 1-0 # Trupa lui Pep Guardiola a fost dominata pe tot parcursul meciului, reușind sa expedieze doar DOUA șuturi spre poarta adversa pe durata celor 90 de minute. De…

- Scene șocante la Arad! Un buldoexcavator a cazut de pe un trailer peste o masina: sunt doua victimeUn excavator a cazut, vineri, de pe trailerul care il transporta, pe un autoturism care venea din sens opus, in județul Arad. Doua persoane au ramas incarcerate in autoturism, anunța mediafax. Accidentul…

- Echipa engleza Aston Villa a invins joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea olandeza AZ Alkmaar, intr-un meci contand pentru grupa E din Conference League.Dupa o prima repriza fara gol. Aston Villa s-a vazut condusa in minutul 52, pe teren propriu. Din fericire, trupa lui Unai Emery a revenit…

- Aston Villa - Brighton 6-1 este a doua infrangere in numai trei zile pentru Brighton, la un scor de tenis, un șoc pentru revelația din Premier League, care s-a vazut condusa cu 0-3 dupa mai puțin de jumatate de ora! Echipa cu cea mai buna posesie și cele mai multe șuturi la paoarta din Top 5 campionate…

- ​Zrinjski, echipa ce joaca in premiera in grupele UEFA Conference League, a produs surpriza serii in prima runda a fazei grupelor. Formația din Bosnia a invins-o pe AZ Alkmaar, scor 4-3, intr-un meci in care olandezii au condus cu 3-0.