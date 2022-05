Stiri pe aceeasi tema

- Ocupantii rusi au transformat un supermarket din Mariupol intr-un fel de groapa de gunoi pentru cadavre, aici fiind aruncate trupurile care au fost scoase de ape din morminte cand noile autoritati proruse din Mariupol au incercat sa restabileasca alimentarea cu apa a orasului, provocand inundatii masive…

Mii de luptatori ucraineni capturati recent de fortele ruse la Mariupol, port strategic la Marea Azov, urmeaza sa fie adusi in fata justitiei in regiune, potrivit liderului regiunii separatiste Donetk, transmite marti DPA, potrivit Agerpres.

- Pentru a-și ascunde pierderile din razboiul din Ucraina, Rusia pune soldații uciși pe lista persoanelor „disparute”, scrie site-ul Serviciului de Securitate al Ucrainei , care prezinta o inregistrare audio dintre un soldat rus și soția lui. Trupurile soldaților ruși uciși in luptele cu armata ucraineana…

- La Mariupol, orașul-port la Marea Azov din estul Ucrainei, voluntarii curața daramaturile cladirilor distruse de bombardamentele care dureaza de peste doua luni. „Cei care sunt mai slabi de inger spune ca simt ca innebunesc sa vada atata moarte”, a transmis consilierul primarului Mariupol, Petro Andriușcenko,…

- Ocupantii rusi vor sa organizeze la 9 mai o "parada a prizonierilor" ucraineni la Mariupol, oras-port strategic la Marea Azov, si intentioneaza sa imbrace 2.000 de civili pe care ii retin in prezent in lagare de filtrare din zona in uniforme ale armatei ucrainene, urmand ca imagini cu acestia sa…

- O noua groapa comuna a fost semnalata in apropiere de Mariupol, a declarat vineri consilierul primarului orașului, Petro Andriușcenko, citat de BBC. Andryushchenko a declarat pe Telegram ca oficialii au primit informații despre un „cimitir comun al locuitorilor uciși din Mariupol, in incercarea de…

Intre 150 și 300 de cadavre s-ar putea afla intr-o groapa comuna langa o biserica din orașul Bucea, a declarat mediatoarea ucraineana pentru drepturile omului, Lyudmila Denisova, relateaza Mediafax.

Ministerul ucrainean al Apararii a declarat ca Ucraina a pierdut „temporar" accesul la Marea Azov, dupa ce forțele rusești care au invadat țara și-au intarit ocupația in jurul orașului Mariupol.