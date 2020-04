Scene INCREDIBILE: un medic din București a fost adus în Capitală cu jandarmii, după ce fugise la socrii, când a aflat că are COVID-19 Scene incredibile in Buzau. Un medic din Capitala a fost luat cu jandarmii din Buzau, unde fugise dupa ce a fost diagnosticat cu coronavirus. Un barbat de 37 de ani, medic la un spital din Capitala, confirmat cu COVID-19, a fost preluat in noaptea de sambata spre duminica de la locuinta socrilor, aflata in satul Potoceni, comuna Maracineni, sub supravegherea jandarmilor si a politistilor pentru a fi internat la un spital din Bucuresti. Citește și: Soluția INGENIOASA gasita de rudele unui varstnic pentru a-l vizita fara sa ii puna in pericol sanatatea in plina pandemie Potrivit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un medic de la un spital din Capitala, confirmat cu coronavirus, a fost preluat in noaptea trecuta de la locuinta socrilor sai, aflata in satul Potoceni, din județul Buzau, sub supravegherea jandarmilor...

- Acesta profeseaza la Spitalul Militar Central din București și se afla la domiciliul socrilor sai atunci cand a aflat ca este infectat. Jandarmii și polițiștii buzoieni au fost nevoiți sa intervina ieri seara pentru a convinge un pacient infectat cu noul coronavirus sa accepte sa fie internat in spital,…

- Un medic din Buzau, confirmat cu COVID 19, a fost internat noaptea trecuta la un spital din Bucuresti, potrivit agerpres.Potrivit unui comunicat al DSP Buzau, "persoana in cauza s a dovedit necooperanta si a refuzat ideea internarii voluntare in orice unitate sanitara din Bucuresti sau din Buzau, invocand…

- Toate parcurile din Bucuresti se vor inchide de sambata, 28 martie 2020, potrivit unei decizii luate vineri seara de comitetul municipal pentru situatii de urgenta. Este o masura suplimentara pe care municipalitatea o ia pentru a limita raspandirea epidemiei de Covid-19.

- Rectorul Univeristații Politehnica din București, Mihnea Costoiu, anunța faptul ca cercetatorii universitații au inventat un nou tip de dezinfectant care și-a dovedit eficiența impotriva Covid-19. Costoiu arata ca sunt pregatiți sa produca in masa acest tip de dezinfectant.Citește și: Streinu…

- Un medic de la un spital din Chișinau, care recent a fost diagnosticat cu COVID-19, a venit cu un indemn catre cetațenii Republicii Moldova in lupta cu raspandirea coronavirusului in țara. Mesajul a fost transmis prin intermediul ministrului Sanatații, Viorica Dumbraveanu.

- Primul caz de infectare cu Covid 19, din Galati, confirmat sambata, 07 martie 2020, baga in alerta autoritatile care au demarat o ampla actiune de identificare rapida a tuturor persoanelor cu care barbatul de 72 de ani a intrat in contact dupa aterizarea pe Aeroportul Otopeni in data de 29 februarie. …

- Șase copii cu varste cuprinse intre 11 și 14 ani au fost, pana in prezent, transportați la spital dupa ce in Școala 133 din Capitala s-a efectuat o deratizare, informeaza ISU. Pana in acest moment, 6 copii cu varste cuprinse intre 11 și 14 ani au fost transportați la spital – 4 au fost duși […] Articolul…