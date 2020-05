Stiri pe aceeasi tema

- Agentul V.B. se afla in zona șoselei Pipera, intr-o intersecție cunoscuta ca "nod" al Capitalei. Locul este in atenția D.G.P.L.C.M.B. ca fiind unul care, fara activitatea de fluidizare a politistilor, se poate transforma in zona de amubuteiaj, precizeaza reprezentantii Politiei Locale Bucuresti.…

- Un tanar a fost identificat și depistat de polițiști, dupa ce a accidentat un pieton și a plecat de la fața locului. Articolul Pieton lovit de mașina. Șoferul a plecat de la locul accidentului apare prima data in Someșeanul.ro .

- Mama s-a ingrijorat putin, pentru ca zona era foarte aglomerata. In jurul blocului, foarte multi copii fusesera scosi la aer de parintii sau bunicii lor. Asa ca intrega familie a decis sa mearga sa se plimbe intr-un loc mai linistit. Pe marginea Lacului Vacaresti. La „Mica Delta”, cum mai este denumita…

- O polițista din Galați a ramas fara permis de conducere dupa ce a lovit in plin o mașina care a intrat regulamentar in intersecție. In urma impactului nu au fost vicitime, insa mașinile au fost grav avariate.Accidentul a avut loc, marți dupa-amiaza, iar tanara polițista era la volanul autospecialei…

- Grozavia a avut loc in Lavelanet, o comuna aflata in sudul Frantei, departamentul Ariege, in regiunea Midi-Pirinei. Luni seara, bulevardul principal din localitate - Dr. Bernadac - a fost scena unei tragedii. Un tanar roman de 25 de ani a fost lovit mortal de o masina condusa chiar de cumnatul sau.…

- Un tanar de 19 ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului dupa ce a acrosat cu oglinda retrovizoare a masinii pe care o conducea un barbat, de 39 de ani, care traversa strada prin spatele autoturismului oprit.

- Un copil de 9 ani din Ciorani, Prahova, elev in clasa a treia, s-a aventurat sa traverseze strada, la mica distanta de o trecere de pietoni, si a fost lovit in plin de un TIR. Martorii accidentului au fost mai multi localnici aflati in fata unui magazin alimentar. Aceștia au sunat rapid dupa ajutoare,…

- O ambulanta cu pacienți a lovit, joi dimineața, o mașina in intersecția Splaiul Unirii /Calea Vacarești. Doua paciente din ambulanța au fost ranite. Circulația tramvaielor este restricționata dinspre Piața Sudului catre Calea Vitan.Brigada Rutiera a Capitalei informeaza ca accidentul s-a produs…