Stiri pe aceeasi tema

- Acuzații de ritualuri SATANICE intr-o universitate din Romania: O studenta a taiat gatul unei pisici in camera de camin Acuzații de ritualuri SATANICE intr-o universitate din Romania: O studenta a taiat gatul unei pisici in camera de camin S-au petrecut scene șocante in campusul Universitații Petrol…

- Episoade macabre intr-un camin din Ploiești! O pisica a sfarșit in cel mai cutremurator mod posibil, iar autoarea acestei crime s-a dovedit a fi o tanara studenta. Fata studiaza la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești și se pare ca tragedia ar fi avut loc chiar in camera de camin unde locuia. Iata…

- O tanara, in varsta de 20 de ani, studenta in primul an in cadrul Universitații Petrol Gaze din Ploiești, a șocat intreaga comunitate din campus dupa ce a ucis cu sange rece o pisica, informeaza Ziare.com . Fata i-a taiat gatul animalului, apoi a aruncat trupul acesteia in curtea din spatele caminului…

- O tanara din Buzau, studenta in primul an la Universitatea Petrol Gaze din Ploiești, este cercetata de poliție pentru cruzime asupra animalelor dupa ce a taiat cu sadism gatul unei pisici.Actul de o cruzime extrema s-a petrecut chiar in camera de camin din campusul universitații. Polițiștii au gasit…

- Comisia pentru eliberari conditionate de la Penitenciarul Gherla, acolo unde este incarcerata Carmen Satran, a propus eliberarea conditionata, iar conducerea penitenciarului a transmis cererea Judecatoriei Gherla. La sedinta de judecata in care s-a pus in discutie eliberarea sa conditionata, Carmen…

- Un buzoian a fost suprins de un sistem de monitorizare video in timp ce abandona un pui de pisica pe care il transportase cu mașina. Polițiștii de la Biroul pentru Protectia Animalelor s-au sesizat din oficiu si au demarat verificari, in urma carora au descoperit ca este vorba despre un barbat in varsta…

- Singurele unitați de invațamant din județ care invața integral in sistem on-line sunt cele zece afișate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean, a declarat pentru OPINIA inspectorul școlar general, profesorul Ionel Meiroșu. Este vorba despre Centrul Școlar de Educație Incluziva Buzau, Liceul Tehnologic…

- Dosare vechi din 2015-2016 sunt inca in lucru pe rolul DNA, fara ca procurorii sa dea o soluție intr-un sens sau altul, se arata intr-o analiza a G4media.ro bazata pe raspunsuri primite de la parchetul anticorupție. Este vorba, in primul rand, de dosarele deschise de DNA Ploiești pe baza informarilor…