Scene desprinse din filmele de acțiune, în Iași după ce un bărbat a fugit de la accidentul pe care l-a provocat Un barbat este cautat de zeci de polițiști dupa ce a provocat un accident și a fugit de la fața locului. Barbatul nu a putut fi oprit nici dupa ce polițiștii au tras mai multe focuri de arma. Scenele desprinse parca din filmele de acțiune au avut loc in comuna Lețcani din Iași.La acel moment, barbatul aflat intr-o mașina neinmatriculata nu s-a oprit dupa accidentul pe care l-a provocat in timp ce fugea de oamenii legii. Mai mult, pentru a se asigura ca nu este prins, acesta a coborat din mașina și a fugit in camp. Nici macar focurile de avertisment ale oamenilor legii nu l-au oprit pe barbat.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

