O fata de 14 ani din Ucraina a murit in Anglia. Ea a fost gasita inconștienta pe o plaja și a murit ulterior la spital, au anunțat autoritațile britanice, potrivit Sky News. Fata a fost gasita inconștienta sambata pe o plaja din sudul Devon, a anunțat poliția. Polițiștii o cautau in urma unei sesizari privind dispariția unei persoane in zona Devon.

