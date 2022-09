Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul primarului din Mariupol, Petro Andriuscenko, sustine ca ocupanții ruși au scos din oras 135 de copii, pe care i-au dus la Moscova cu un avion al Ministerului Apararii al Federației Ruse. Andriuscenko mentioneaza ca in avion se afla inclusiv o fetița de trei ani. Consilierul a postat pe…

- Biroul Procurorului General din Ucraina au anuntat, sambata, ca de la inceputul ofensivei militare a Rusiei, in Ucraina au murit 377 de copii si au fost raniti peste 733. “Peste 1.100 de copii au fost afectati in Ucraina de agresiunea armata in toata regula a Federatiei Ruse. Pana in dimineata zilei…

- Autoritatile ruse au transferat peste 1.000 de copii ucraineni in Rusia pentru a fi dati spre adoptie unor familii de rusi, potrivit unui raport al Institutul pentru Studiul Razboiului din SUA. Cei care adopta copii din Ucraina primesc și bani pentru acest lucru. Expertii ISW spun ca au avut acces la…

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak a declarat, vineri, ca Ucraina nu va semna niciun document cu Rusia ca parte a acordului privind exportul de cereale, insa Kievul si Moscova vor semna in schimb acorduri paralele privind exporturile de cereale cu ONU, relateaza „The Guardian”. Mihailo…

- Doar 5% din populația care locuiește in Mariupol are acces la alimentare cu apa. Apa potabila ramane problema numarul unu in Mariupol. Locuitorii sunt nevoiți sa parcurga distanțe lungi in fiecare dimineața pentru a sta la coada la punctele de colectare a apei. Și asta daca au noroc. „Rezultatul este…

- Consilierul primarului ucrainean al orasului Mariupol, port strategic la Marea Azov aflat in prezent sub controlul trupelor ruse, a anuntat, vineri, descoperirea unei alte gropi comune cu peste 100 de cadavre, indicand totodata ca exhumarile au fost suspendate, relateaza EFE si Unian. „Descoperiri triste…

- 17 ucraineni au fost eliberați din captivitate de rusi, in cadrul unui nou schimb de prizonieri cu Moscova, au anuntat, marti, serviciile de informatii ucrainene. Este vorba de doi ofiteri, 14 soldati si un civil, potrivit Directiei principale de informatii din cadrul Ministerului Apararii ucrainean.…

- O delegatie a Ministerului Apararii al Turciei s-a deplasat miercuri la Moscova pentru noi discutii menite sa permita exportarea prin Marea Neagra a cerealelor blocate in Ucraina din cauza ofensivei militare ruse, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Partile au discutat probleme legate de securitatea…