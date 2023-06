Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a anunțat, marti, ca "nu exista un pericol nuclear imediat" la centrala Zaporojie, dupa distrugerea partiala a barajului hidrocentralei Kahovka de pe fluviul Nipru, in regiunea Herson (sud) condusa de Rusia. Conducerea centralei nucleare ucrainene…

- Mai multe sate au fost „complet sau parțial” inundate in sudul Ucrainei dupa distrugerea partiala a barajului hidrocentralei Kahovka de pe fluviul Nipru, in regiunea Herson. In zonele afectate traiesc aproximativ 16.000 de oameni, iar autoritațile au inceput evacuarile. Ucrainenii și rușii se acuza…

- Ucraina si Rusia se acuza reciproc pentru aruncarea in aer a barajului Nova Kahovka si de provocarea unor inundatii generalizate in sudul Ucrainei. Barajul, datand din epoca sovietica, este construit pe Nipru si alimenteaza cu apa Crimeea, dar si centrala Zaporojie, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Comandamentul…

- Un inalt responsabil rus a afirmat sambata ca o racheta balistica ucraineana a fost doborata deasupra Peninsulei Crimeea anexate, un eveniment rar intr-un moment in care se profileaza o viitoare contraofensiva a fortelor ucrainene, informeaza AFP. „Fortele de aparare antiaeriene au doborat deasupra…

- Casa Alba respinge drept ”ridicole” acuzatiile Kremlinului potrivit carora SUA se afla in spatele tentativei de asasinat a lui Putin intr-un atac cu drone la sediul presedintiei ruse Casa Alba a respins joi drept ”ridicole” acuzatii ale Kremlinului potrivit carora Statele Unite se afla in spatele unei…

- Presedintele rus Vladimir Putin va prezida miercuri o reuniune a Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse pentru a analiza situatia de securitate din regiunile ucrainene Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, anexate in septembrie anul trecut de Rusia, desi pe teren le controleaza doar partial, relateaza…

