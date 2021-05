Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de astazi, 12 mai 2021, a hotarat urmatoarele: - Menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25 la suta pe an;- Menținerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 0,75 la suta pe an și a ratei dobanzii…

- ”In sedinta de astazi, 12 mai 2021, pe baza evaluarilor si a datelor disponibile in acest moment, precum si in conditiile incertitudinilor ridicate, Consiliul de administratie al BNR a hotarat mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25 la suta pe an; totodata, a decis mentinerea…

- Regimul termic prognozat pentru perioada 10 – 23 mai se anunta unul calduros si doar cu scurte intervale in care valorile termice vor fi mai scazute pe timpul noptilor, iar precipitatiile sub forma de ploaie s-ar putea semnala dupa 12 mai, reiese din prognoza de specialitate, publicata, luni, de Administratia…

- La finalul lunii martie, Cinema Ateneu a primit certificatul de clasificare pentru categoria „0”, care atesta calitatea proiectiilor cinematografice și condițiile de confort și siguranța oferite spectatorilor. Acreditarea a fost obținuta in urma analizei unei comisii de specialitate, fiind luate in…

- Mai multe persoane vor putea deveni beneficiari ai ajutorului de caldura de la stat Proiectul a fost aprobat de Guvern si urmeaza sa mearga la vot in Parlament Guvernul a aprobat un proiect de lege ce va mari numarul de beneficiari care vor primi ajutoare pentru incalzire in sezonul rece. De asemenea,…

- Dupa o ampla creștere înregistrata în luna ianuarie a anului curent, pe fondul majorarii tarifelor la energia electrica și a prețurilor combustibililor, rata anuala a inflației IPC este anticipata a-și menține tendința ascendenta pâna la finalul anului, când va atinge nivelul…

- Rata anuala a inflatiei este asteptata sa creasca treptat pe parcursul anului 2021 pana in proximitatea limitei de sus a intervalului tintei, sub impactul socurilor pe partea ofertei, potrivit unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei transmis luni AGERPRES. "In sedinta de astazi (luni, n.r.), Consiliul…

- Prețurile de consum au inregistrat o creștere de 1,3% in prima luna a anului fața de decembrie 2020. In ultimele 12 luni (februarie 2020-ianuarie 2021), raportat la anul precedent, rata medie a preturilor de consum a fost de 2,6%.”Ulterior publicarii Raportului din luna august 2020 s-au concretizat…