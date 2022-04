La televiziunea rusa de stat, Rossia 1, se discuta despre un potențial atac nuclear asupra Statelor Unite. Dezbaterea are loc in contextul in care Rusia a testat cu succes racheta balistica intercontinentala Satan 2, care ar putea distruge complet orașul New York. “- Americanii nu au acest tip de rachete. Nu au avut niciodata. Ceea ce ne intereseaza la Polul Sud este faptul ca știm unde sa trimitem racheta. – Prin Polul Nord sau Polul Sud, avem o singura ținta. – Teritoriul continental al SUA. – Daca aceasta racheta ajunge acolo, in cel mai rau caz, ce fel de lucruri poate distruge și cat din…