Nicolae Ciuca va candida la prezidentiale din partea PNL venind din pozitia de presedinte al Senatului, potrivit planurilor pe care si le fac liberalii. Unul dintre motivele pentru care liderii PNL au accelerat operatiunea de inlocuire a lui Florin Citu cu Nicolae Ciuca la sefia partidului tine de posibila vacantare a functiei de presedinte in 2023, au declarat pentru site-ul G4Media surse liberale. Astfel, liderii PNL iau in calcul posibilitatea ca presedintele Klaus Iohannis sa fie in carti pentru postul de secretar general al NATO in octombrie 2023, cand va expira mandatul prelungit al lui…