- Continua discuțiile privind noi restricții la nivel național pentru a ține sub control valul trei al pandemiei de COVID-19. Conform unor surse, Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) urmeaza sa fie convocat joi. Potrivit propunerilor discutate, va fi diferențiere de restricții intre cele…

- O alta discuție este legata de modul in care vor continua cursurile școlare pana la vacanța de Paște care incepe pe 2 aprilie.LISTA RESTRICȚIILOR PROPUSE DE DSP PENTRU CAPITALA- inchiderea școlilor;- inchiderea afterschool-urilor;- inchiderea mall-urilor la 18:00 in cursul saptamanii și la ora 16:00…

- Noi RESTRICȚII pe masa CNSU: Magazine inchise la 16.00, circulația restricționata dupa 20.00 Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) urmeaza sa fie convocat joi, conform unor surse pentru discuții privind noi restricții la nivel național pentru a ține sub control valul trei al pandemiei…

- Departamentul tehnic al Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) dezbate posibilitate de a propune masuri restrictive suplimentare in weekend, din cauza creșterii accelerate a numarului de infectari. Specialiștii CNSU iau in discuție inchiderea magazinelor la ora 16.00 in week-end, inchiderea…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) va propune joi noi masuri de carantinare a Romaniei, pe fondul apariției valului 3. Astfel, printre propunerile care vizeaza weekend-ul se numara inchiderea

- Autoritațile discuta in aceste zile mai multe scenarii de lucru pentru a stopa raspandirea pandemiei de coronavirus. Astfel, departamentul tehnic al Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) dezbate posibilitate de a propune masuri precum inchiderea magazinelor la ora 16.00 in week-end,…

- Potrivit deciziei Comitetului National pentru Situatii de Urgenta de la Bucuresti, perioada izolarii a fost redusa de la 14 la 10 zile, pentru cei care prezinta la intrarea in tara un document care atesta rezultatul negativ al unui test la COVID - 19, efectuat cu cel mult 72 de ore

- Școlile raman in regim de invațamant online cel puțin pana pe 8 februarie, decizia fiind inclusa intr-o hotarare de vineri a Comitetului Național pentru Situații de Urgența.”Printre prevederile din aceasta hotarare menționam propunerea suspendarii activitaților care impun prezența fizica a preșcolarilor…