Stiri pe aceeasi tema

- Marti are loc, la Ploiesti, conferinta de alegeri a PNL Prahova, la care participa si presedintele partidului, Ludovic Orban. Roberta Anastase a fost implicata intr-un incident nefericit in timpul evenimentului. La inceputul conferintei judetene, liberalii prahoveni au urmarit un videoclip…

- Vara, soare, cald, plaja, voie buna și mult bronz. Una dintre cele mai cunoscute femei din Romania și-au etalat formele apetisante pe litoralul romanesc. Toți barbații și-au indreptat privirea spre ea. Cine este fosta vedeta de la Kanal D care a sucit mințile domnilor din stațiunea Mamaia Fosta vedeta…

- IJP Prahova a anunțat ca este vorba despre un barbat in varsta de 40 de ani, care amenința ca se va arunca de la etajul I al unei cladiri in constructie.Polițiștii și luptatorii SAS prezenți la fața locului au demarat imediat procedurile de negociere cu acesta, astfel incat sa il convinga sa coboare.Potrivit…

- Potrivit sursei citate, la momentul sosirii pompierilor, incendiul se manifesta cu flacara deschisa.Vagonul cisterna afectat este incarcat cu 56 tone de benzina. Acesta a fost decuplat de restul garniturii care are in total 22 vagoane (18 vagoane cu motorina si 4 vagoane cu benzina), la fata locului…

- Tragedie in raionul Calarași. Un barbat care s-a dus la pescuit la un iaz din apropierea satului Radeni impreuna cu mai mulți prieteni și cu fiul sau de 13 ani s-ar fi impușcat din greșeala cu o arma deținuta ilegal.

- Ilie Nastase, primul numar unu mondial, a relatat o intamplare inedita petrecuta in 1971, cand a jucat finala de la Madrid in compania bunului sau tovaraș, Ion Țiriac.”Am jucat cu el in finala unui turneu la Madrid, in ’71. Ma rugase sa nu il bat rau. Bai, Tanase - așa imi spunea -, ma bați, dar sa…

- I se spune actrița-veselie, actrița-poveste. Insa mai presus de toate i s-a spus ”copilul etern” al teatrului romanesc. In acest an implinește 80 de ani de viața, un destin de excepție, o cariera dedicata artei, o calatorie de șase decenii care a cotit, o vreme, și catre Botoșani.

- Un incident nuclear s-a produs, miercuri, la Rafinaria Astra din Ploiești. Acesta ar fi pornit de la o sursa radioactiva. Ca urmare a acestei intamplari, un echipaj de la Unitatea Speciala de Intervenții pentru Situații de Urgența (USISU) Ciolpani, impreuna cu o autospeciala de prima intervenție și…