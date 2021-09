Stiri pe aceeasi tema

- Albumul de debut al trupei "Familia Jeff" se numește "Family Ties", adica "legaturi de familie". Este deja pe piața muzicala, dar o lansare oficiala la Campina, in orașul natal al "Familiei Jeff" nu a avut loc pana acum. Se va intampla sambata, 21 august 2021, de la ora 21.00, la Club Live. Rezervarile…

- Trupa de rock alternative GUILTY continua linia directa catre sufletul fanilor, printr-o noua piesa cu abordare personala. “Never call my name again” este al treilea single si videoclip lansat dupa “Illusions Never Day” si “Personal”. Videoclipul piesei reprezinta a doua colaborare consecutiva cu Andrei…

- CFR Calatori lanseaza trenuri pentru Electric Castle cu doar 4,4 lei biletul. CFR Calatori lanseaza trenuri pentru Electric Castle cu doar 4,4 lei de la Cluj Napoca la Bontida, precizand si care sunt preturile pentru biletele de tren cu plecare din Bucuresti. „Alege sa mergi la festivalul Electric Castle…

- Blue Air a lansat primul zbor direct intre Iasi si Dublin introducand pana la trei zboruri saptamanale incepand cu 19 decembrie 2021, a anuntat joi compania. Potrivit sursei citate, preturile biletelor incep de la 39,99 euro/segment si toate rezervarile includ o schimbare gratuita a datelor de calatorie.…

- Deputatul PNL Cristian Bacanu a precizat, referitor la castigarea alegerilor interne la PNL Bucuresti de catre Ciprian Ciucu, sustinut de Florin Citu ca dupa aceasta victorie „a devenit foarte clar care este trendul, mai multe organizatii vor anunta in viitorul apropiat ca intra in echipa castigatoare”.…

- Elijah Hewson - fiul lui Bono, solistul trupei U2 - si grupul sau, Inhaler, s-au clasat pe prima pozitie in topul britanic al albumelor cu debutul discografic „Won't Always Be Like This”, noteaza news.ro. Albumul trupei irlandeze a reusit sa devanseze „Sour” al actritei si cantaretei Olivia…

- Social Inscrieri gratuite pentru alexandreni la Festivalul IDEO IDEIS iulie 14, 2021 12:15 Maine, 15 iulie, ora 23:59, este ultima zi de inscriere la festivalul IDEO IDEIS, care se deruleaza in perioada 9-15 august 2021. Tinerii din Alexandria se pot inscrie gratuit la festival, deoarece Alexandria…

- Noapte magica la București ne-au oferit noua, romanilor, și milioanelor de microbiști, naționalele Franței și Elveției. A fost un meci in care visul calificarii a parut ca se implinește din nou pentru Cocoșul galic pana in minutul 80, cand Franța conducea cu 3-1.