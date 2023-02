Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum deja știți, pentru ca noua ne pasa de Campina, am decis sa continuam sa va prezentam lucruri care nu sunt așa cum ar trebui sa fie. Pot parea detalii sau lucruri marunte, dar ar trebui cu toții sa știm ca in viața detaliile fac diferența de multe ori. Acesta este un serial in care vom atrage…

- "Frumusetea, sub toate formele ei, este indispensabila fericirii, iar noi, oamenii, avem nevoie totusi de ceva mai multa decat am crede in mod rational. Sufletul nostru are la fel de multa nevoie de frumusete cum are corpul de aer, de apa si de hrana. Fara frumusete, devenim tristi, deprimati, iar uneori…

- Salvamontiștii nemțeni au intervenit in ajutorul unei persoane care a avut de suferit dupa ce a alunecat pe gheața, iar in cadere s-a ales cu mai multe leziuni. Doua echipe ale salvamontiștilor au fost mobilizate in acest caz. S-a pornit pentru salvarea unei persoane care a avut de suferit de pe urma…

- Larg deschideți poarta sufletelor voastre și veniți sa primiți colindul strabun! Au mai ramas puține zile pana la Festivalul de Datini si Obiceiuri de Craciun organizat de Asociatiunea ASTRA Despartamantul “Aurel Coza” Carei. Anul acesta ne aflam la cea de-a IX-a ediție. Adresam o invitație pe aceasta…

- Irina Deaconescu are doar 24 de ani, dar deja se plange de dureri groaznice de picioare, din cauza unei cazaturi pe care a suferit-o in urma cu cațiva ani. Soția lui Cristi Manea este mama a doua fetițe și nu a dat prea multa importanța problemelor pe care ea le are in ultimul timp, dar situația s-a…

- Monemvasia este un oraș-cetate, pe o mica insula, din sud-estul regiunii Peloponez. Insula este legata de țarm printr-un mic pod. Frumusețea și misterul incepe de dincolo de porțile fortificate ale cetații. Straduțele mici și pietruite sunt un labirint, prin care poți sa te pierzi liniștit, fie la o…