Scapă de vânătăi cu trucuri de prin casă Cum se formeaza vanataile? Pentru inceput cred ca multi dintre voi v-ati intrebat cum apar aceste vanatai. Ei bine, pielea noastra este destul de rezistenta. Atunci cand sufera o leziune, nu se rupe neaparat, dar sub piele se pot sparge mici vase de sange. Atunci sangele din acestea se revarsa in tesut, formand o pata rosie sub piele, un hematom. Acesta poate trece in cateva ore sau, daca nu, se poate forma o vanataie. De regula, reactioneaza si senzorii de durere, care transmit mesajul la creier. Sangele care iese din leziune va fi descompus in cateva zile de celulele de protectie ale organismului.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

