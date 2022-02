Scapă cine poate! Craiova, incidență de aproape de 20 la mie Valul Omicron este de neoprit. Cifrele sar in aer de la o zi la alta, iar marile orașe se confrunta cu incidențe record. Dolul a depașit deja 1000 de cazuri noi raportate intr-o singura zi, iar pentru ultimele doua saptamani, rata de infectare din Craiova este de aproape 20 de persoane la mia de locuitori. Numarul real poate fi de cateva ori mai mare, iar relaxarea condițiilor de izolare și carantinare nu fac decat sa lase frau liber imunizarii naturale in masa. Deși numarul internarilor nu a crescut atat de puternic ca in valurile precedente, joi se aflau deja aproape 1000 de persoane la terapie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorul Octavian Jurma vine cu un avertisment teribil privind explozia de cazuri de la inceputul lunii februarie. Potrivit specialistului, numarul infectarilor și al spitalizarilor inregistrate in urmatoarea saptamana va depași varful valului patru. Din pacate, una dintre categoriile foarte afectate…

- Cercetatorul Octavian Jurma ii avertizeaza pe romani ca in urmatoarele saptamani probabilitatea de a intalni o persoana infectata crește foarte mult. Octavian Jurma a realizat doua scenarii in ceea ce privește evoluția valului Omicron in Romania. In scenariul optimist, in urmatoarele 2-3 saptamani,…

- Medicul Octavian Jurma nu se arata deloc optimist in evoluția Covid. El spune ca „saptamana viitoare vom vedea valori zilnice peste 20.000 de cazuri noi inca de marți și e posibil sa trecem și de pragul de 25.000 de cazuri noi”. De asemenea, acesta precizeaza ca Omicron se dovedește mai periculos decat…

- Romania a inregistrat marți, 4 ianuarie, 3.900 de cazuri noi de COVID-19, cel mai mare numar de infectari din ultima luna și jumatate - pe 16 noiembrie 2021 autoritațile raportau 4.128 de imbolnaviri. Este un indiciu ca in țara noastra exista deja transmitere comunitara a tulpinii Omicron, spune profesorul…

- Cercetatorul Octavian Jurma spune ca viteza de creștere a numarului de cazuri Omicron in regiunea Gauteng, Africa de Sud, este mult superioara cu ce am intalnit pana acum in aceasta pandemie, iar lipsa unor decizii rapide va putea aduce Romania in situația de a avea peste 32.000 de infectari noi zilnice…

- Cercetatorul Octavian Jurma este de parere ca tulpina Omicron va ajunge in Romania, cu siguranța, in luna decembrie, cu ocazia sarbatorilor. „Varianta B.1.1.529 (clada 21K sau Omicron) a speriat comunitatea medicala mai tare decat Delta la apariția sa. Asistam la o mobilizare intensa a guvernelor…

- Cercetatorul Octavian Jurma susține ca Romania se afla intr-o faza de scadere accelerata a numarului zilnic de cazuri COVID și estimeaza ca inainte de sarbatori vor fi sub 2.500 de cazuri in fiecare zi. Octavian Jurma a analizat datele din ultimele șapte zile. „Pe 12 noiembrie 2021,…

- Cercetatorul Octavian Jurma susține ca Romania se afla intr-o faza de scadere accelerata a numarului zilnic de cazuri COVID și estimeaza ca inainte de sarbatori vor fi sub 2.500 de cazuri in fiecare zi. Octavian Jurma a analizat datele din ultimele șapte zile. „Pe 12 noiembrie 2021, media mobila la…