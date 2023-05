Stiri pe aceeasi tema

- Legumicultorii care au scos primele roșii romaneștiiși testeaza legumele pe banii lor pentru a-și convinge clienții ca sunt cinstiți și posteaza clipuri prin care vor sa recaștige increderea clienților.

- Tomatele cultivate in localitatea buzoiana Glodeanu-Sarat sunt bune de mancat, a declarat ministrul Agriculturii Petre Daea, pentru Agerpres. Precizarea vine in contextul in care presa a relatat acum o saptamana despre o posibila contaminare a roșiilor din zona Buzaului. Acolo anchetatorii au descoperit…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, in urma verificarilor desfasurate de catre Corpul de control al ministerului in bazinul legumicol Glodeanu-Sarat, ca tomatele cultivate de fermieri respecta normele tehnologice, iar cazurile scoase la iveala de autoritati privind folosirea unor substante…

- Corpul de Control al Ministerului Agriculturii și reprezentanti ai mai multor institutii au facut verificari la legumicultorii din Buzau, a informat news.ro. Patru persoane sunt cercetate de procurori.Controalele au avut loc joi, 11 mai, in bazinul legumicol Glodeanu Sarat, cu participarea reprezentantilor…

- Articolul Reacție a legumicultorilor din Glodeanu Sarat, care spun ca produc de zeci de ani legume sanatoase si de calitate se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Legumicultorii din comuna Glodeanu Sarat, recunoscuta ca una dintre cele mai importante zone de producție legumicola din Romania, resping…

- Legumicultorii din comuna Glodeanu Sarat, recunoscuta ca una dintre cele mai importante zone de producție legumicola din Romania, resping acuzațiile conform carora roșiile din sere și solarii ar fi forțate sa se coaca mai repede cu ajutorul substanțelor chimice interzise.

- Fermierii din Buzau il acuza pe ministrul Agriculturii Petre Daea ca ii ingroapa cu declarațiile lui cu privire la substanțele toxice folosite de producatorii din Glodeanu Sarat pentru coacerea forțata a legumelor cultivate in solarii. Este ca o „pata’’ pe județul nostru, iar vanzarile au inceput sa…

- Scandalul legumelor toxice ia amploare. Doi legumicultori din Glodeanu Sarat, județul Buzau, au folosit substanțe toxice interzise in Romania, pentru a avea recolte timpurii. Au cumparat chimicalele de la un ilfovean care le ținea depozitate intr-o duba parcata in curtea unei manastiri