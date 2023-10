Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana incearca sa tot promoveze piata unica, sustinand ca asta e unul dintre pistoanele economiei de pe continent. In teorie, pentru ca, in practica, Romania e lasata la coada civilizatiei. Cand vine vorba despre medicamente, fiecare țara comunitara trebuie sa se lupte pentru sine, potrivit…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anuntat alocarea a aproape 500 de milioane de lei pentru sesiunea de toamna a programelor “Rabla Clasic” si “Rabla Plus”, care debuteaza pe 1 septembrie. “Romania s-a angajat sa scoata de pe strazile tarii noastre un sfert de milion de rable pana in anul 2026, ne…

- Președintele francez Emmanuel Macron spune ca Uniunea Europeana ar trebui sa evolueze catre o „Europa cu mai multe viteze” daca dorește sa integreze țari noi, precum Republica Moldova, Ucraina sau statele din Balcanii de Vest, relateaza Politico. Ideea unei Uniuni Europene cu „mai multe viteze”, care…

- Autoritatile germane investigheaza un posibil atac prin otravire, la Munchen, in toamna 2022, asupra unei jurnaliste disidente ruse care scrisese articole critice despre invazia tarii sale in Ucraina , a confirmat procurorul din Berlin, relateaza corespondentul cotidianului The Guardian, citat de News.ro…

- Uniunea Europeana dorește sa interzica utilizarea sobelor pe baza de lemne, acestea urmand sa fie inlocuite de centrale pe baza de peleți sau biomasa, ceea ce nu se poate face de azi pe maine. Asociația Forestierilor susține ca aceasta tranziție nu poate avea loc fara finanțare din partea Uniunii Europene.…

- Uniunea Europeana este interesata de dezvoltarea Republicii Moldova ca țara democratica și prospera, deoarece vede in Moldova un viitor membru al UE. Declarația a fost facuta de șeful Delegației UE in Moldova, Janis Mazeiks, intr-un interviu pentru Noi.md. El a remarcat efectul pozitiv al aderarii la…

- Un clip video de un minut arata o familie de nemți peste care intra autoritațile germane ca sa le confiște bunurile și sa le trimita in Ucraina. Agața de perete un portret al președintelui ucrainean și striga: „Heil Zelenski!”. La final, se transmite ca Germania a cheltuit peste 22 de miliarde de euro…

- In luna ianuarie 2023, a doua mare banca austriaca, Raiffeisen Bank International, a publicat un profit record de 3,6 miliarde de euro pentru anul 2022. Dar 60% din aceste profituri provin de la filiala sa din Rusia, care are doua milioane de clienți și a carei conducere a declarat ca „ia in considerare…