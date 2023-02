Stiri pe aceeasi tema

Formatia Rapid a remizat, vineri seara, in deplasare, scor 0-0, cu echipa CS Mioveni, intr-un meci din etapa a 26-a a Superligii.

- Actiunile prompte de monitorizare si avertizarile oficiale din numeroase tari au reusit sa evite anul trecut declansarea unei epidemii globale de salmonella din cauza ciocolatei contaminate, au anuntat vineri expertii de la Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor.

Parlamentarii AUR au solicitat, miercuri, constituirea unei comisii de ancheta privind activitatea OMV Petrom, a anuntat, intr-o conferinta de presa, liderul partidului, deputatul George Simion.

Liberalii au votat, luni, ca Roberta Anastase sa devina secretar din partea PNL in Biroul permanent la Senat, pozitie ocupata pana acum de Eugen Parvulescu.

- Posibilitatea unei noi recrudescente a pandemiei de COVID-19 in China in urmatoarele doua sau trei luni este putin probabila, in conditiile in care 80% din populatia chineza a fost infectata, a declarat sambata Wu Zunyou, epidemiolog sef la Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din China,…

Scandalul de corupție „Quatar Gate" continua in forța și in 2023!

- Masurile luate de Parlamentul European impotriva Qatarului, a carui acces la legislativul comunitar ar putea fi blocat in urma unui scandal de coruptie, vor avea un "impact negativ" asupra relatiilor cu emiratul din Golf si aprovizionarea mondiala cu gaz, a avertizat duminica un diplomat din Qatar,…

Liderul PSD Marcel Ciolacu pune tunurile pe PNL, dupa ce Romania nu a fost acceptata in Schengen. Ciolacu spune ca decizia e una politica și bate un apropo inspre partenerul de guvernare, detectand o lipsa de asumare a eșecului.