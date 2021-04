Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier britanic David Cameron este investigat de un organism independent de supraveghere dupa aparitia unor relatari in presa ca ar fi facut lobby pentru un ajutor al guvernului pentru compania financiara Greensill Capital, in prezent in colaps, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Financial…

- Fostul premier britanic David Cameron este investigat de un organism independent de supraveghere dupa aparitia unor relatari in presa ca ar fi facut lobby pentru un ajutor al guvernului pentru compania financiara Greensill Capital, in prezent in colaps, transmite Reuters. Financial Times a scris ca…

- "Este adevarat ca s-au facut greseli in comandarea vaccinurilor la Bruxelles si in statele membre", a spus Timmermans intr-un interviu pentru presa germana, citat de Agerpres. "Sunt gata sa fac un bilant la sfarsitul pandemiei, cand vom putea vedea ce am facut gresit si ce am facut corect", a spus el.…

- Vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, admite ca Uniunea Europeana (UE) a facut greseli in elaborarea strategiei de vaccinare impotriva noului tip de coronavirus pentru statele membre, informeaza duminica dpa.

- Grupul siderurgic ArcelorMittal SA a decis sa ceara plata in avans pentru otelul brut pe care il furnizeaza catre conglomeratul GFG Alliance, pe fondul ingrijorarilor care exista cu privire la situatia financiara a acestui grup controlat de magnatul britanic Sanjeev Gupta.

- Grupul siderurgic ArcelorMittal SA a decis sa ceara plata in avans pentru otelul brut pe care il furnizeaza catre conglomeratul GFG Alliance, pe fondul ingrijorarilor care exista cu privire la situatia financiara a acestui grup controlat de magnatul britanic Sanjeev Gupta, transmite Bloomberg.…

- "Am comis doua greseli pe care nu le pot face daca vreau sa castig", a reactionat tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 2 mondial, dupa infrangerea suferita miercuri in fata grecului Stefanos Tsitsipas, 3-6, 2-6, 7-6 (4), 6-4, 7-5, in sferturi de finala la Australian Open, scrie presa internationala.…

- Deputatul socialist Vlad Batrincea nu a exclus ca PSRM l-ar putea sprijini pe liderul Platformei DA, Andrei Nastase, la functia de prim-ministru, dupa ce formatiunea acestuia l-a propus la aceasta functie imediat ce a esuat investirea Guvernului Gavrilita.