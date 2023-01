Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Municipiului Bucuresti a dat dovada de nepasare si lipsa de respect pentru miile de oameni din cartierul Greenfield in cazul blocarii accesului locuitorilor din zona pe portiunea de drum din strada Vadul Moldovei, a transmis dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor, intr-un…

- La inceputul acestui weekend, sambata dimineața, reprezentanți ai Regiei Naționale a Padurilor Romsilva și polițiști locali au instalat la intrarea pe drumul Vadu Moldovei, ce face legatura intre cartierul Greenfield din sectorul 1 și Aleea Privighetorilor, o bariera, blocand accesul rutier pe aceasta…

- In urma acuzațiilor lansate in spațiul public de catre primarul Sectorului 1 privind inchiderea accesului autovehiculelor pe Drumul Forestier ”Vadul Moldovei” din Padurea Baneasa, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva face sambata urmatoarele precizari: Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat noul tarif unic de parcare pentru București: 5 lei/ora. „Așa cum am promis, astazi a fost aprobat in ședința Consiliului General al Municipiului București noul Regulament de parcare. In dezbaterea publica pe care am organizat-o pe acest subiect au…

- Consiliul Local Sector 2 a aprobat, in sedinta de miercuri, un proiect de hotarare pentru realizarea unui studiu de fezabilitate pentru un tramvai peste Pasajul Doamna Ghica pana in Pantelimon. Actul normativ aproba acordul de asociere dintre autoritatea locala si Municipalitate privind realizarea unui…

- Primaria Capitalei intentioneaza sa amenajeze o „suprafața verde” pe un teren cu o suprafata de peste 11.000 de metri patrati, amplasat pe bulevardul Doina Cornea, fostul bulevard Vasile Milea, in sectorul 6, a relatat news.ro. Terenul, situat in Parcul Grozavești, este administrat acum de Serviciului…

- Artiștii și managementul Teatrului Excelsior o acuza pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, de care aparțin, ca blocheaza proiectul de modernizare, restaurare și eficientizare energetica a cladirii. Conform acestora, lucrarile bugetate in anul 2022 de Compania de Investiții și Dezvoltare Sector…

- Liderul Organizației PNL București și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, pe de o parte și Clotilde Armand (USR), primarul Sectorului 1, de cealalta parte, s-au criticat dur, in mod public, joi. Disputa publica a pornit de la propunerea edilului de la Sectorul 1 de a acorda tichete anticriza de 1.000…