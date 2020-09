Stiri pe aceeasi tema

- E scandalul momentului! Candidatul USR-PLUS la Primaria Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, anunța marți, pe Facebook, ca va solicita Parchetului General al Romaniei sa preia ancheta despre situația de la Biroul Electoral al Sectorului 1.Furtuna in Sectorul 1! Dan Tudorache a solicitat…

- REZULTATE ALEGERI LOCALE 2020. Scandal pentru Primaria Sectorului 1 dupa alegerile locale. „Imi doresc transparența totala, in primul rand pentru a elimina orice suspiciune despre furtul voturilor. Pentru ca voturile reprezinta voința și speranța oamenilor. Iar acestea nu trebuie in niciun…

- Primarul in funcție al Sectorului 1 al Capitalei, Dan Tudorache, a anunțat ca a cerut Biroului Electoral Central renumararea voturilor "pentru a elimina orice suspiciune despre furtul voturilor"."Azi-noapte, am solicitat Biroului Electoral Central renumararea voturilor. Imi doresc transparența totala,…

- Mai mulți membri ai USR picheteaza Biroul Electoral al Sectorului 1, acuzând tentativa de fraudare a alegerilor de catre primarul PSD în funcție, Dan Tudorache. O dovada ar fi mai multe procese verbale pe care codul QR pare a fi decupat și lipit pe foaie. Iata doua exemple de fotografii…

- Dupa ce candidata USR PLUS la Primaria Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, a chemat poliția la Biroul Electoral, acuzand o tentativa de frauda electorala, poliția Capitalei vine cu precizari."Astazi, in jurul orei 15: 45, Secția 4 Poliție a fost sesizata prin sistemul 112 cu privire…

- In acest an electoral, Primaria Sectorului 1 a provocat cele mai fulminante lupte pentru funcția de primar. Dan Tudorache, edilul in funcție, a fost atacat in special din direcția USR, care o are candidat pe Clotilde Armand. Era o dezbatere așteptata de locuitorii Capitalei, nu numai de cei din Sectorul…

- Adriana Bahmuteanu da televiziunea pe politica. Fosta sotie a lui Silviu Prigoana intra in cursa pentru functia de primar al Sectorului 1. "Am decis sa candidez pentru ca toti cei care au fost pana acum la sectorul 1 s-au concentrat pe probleme, nu pe solutii. Eu vin de pe strada, lucrez in…