Ies la iveala detalii uimitoare in cazul lui What’s Up, la o zi dupa ce a fost luat pe sus de politisti, in urma unui apel la 112, efectuat de iubita lui, Alice Badea, conform comunicatului oficial al politiei. Pare-se ca nu numai limbajul colorat i-a complicat situatia in fata legii, ci si ce s-a gasit asupra sa.