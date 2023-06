Stiri pe aceeasi tema

- La data de 9 iunie a.c., polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Belinț au reținut 3 persoane banuite de savarșirea infracțiunilor de „violare de domiciliu”, “distrugere”, “lovirea sau alte violențe” și „violența in familie”. Aceștia au fost introduși in Centrele de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul…

- Un copil, in varsta de 12 ani, din comuna gorjeana Turburea, a ajuns duminica pe mana medicilor, dupa ce a fost atacat de un caine de lupta. Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Targu Carbunești s-au sesizat cu privire la faptul ca un barbat de 31 de ani, din comuna Turburea, in timp ce se…

- La data de 20 mai 2023, in jurul orei 20:50, polițiștii lugojeni au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca un barbat a distrus aparatele de jocuri de noroc dintr-un local din localitatea Topolovațu Mare. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma, fiind…

- La data de 17.05.2023,in jurul orei 10:00, polițiștii Secției 3 Rurale Sanandrei au fost sesizați prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 30 de ani a fost gasit decedat la domiciliul sau din localitatea Sanandrei, județul Timiș. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat…

- Miercuri, 17 mai, in jurul orei 10:00, polițiștii Secției 3 Rurale Sanandrei au fost sesizați prin 112, cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 30 de ani a fost gasit decedat la domiciliul sau din localitatea Sanandrei, județul Timiș. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate…

- La data de 30 aprilie, in jurul orei 20:10, polițiștii Secției 12 Poliție Rurala Periam au fost sesizați cu privire la faptul ca in zona localitații Periam Port din județul Timiș s-a rasturnat o barca in care se aflau mai multe persoane. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate…

- Ieri, 27 martie, la ora 16.50, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Ocna Șugatag au fost sesizați cu privire la faptul ca in localitatea Ferești, s-a produs un accident rutier. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 42 de ani din Ocna Șugatag,…

- Patru persoane au fost prinse de politistii din Giurgiu cand transportau cu un autoturism mai multi iepuri de camp, prinsi cu ajutorul a cinci caini din rasa ogar. Politistii au deschis un dosar penal pentru braconaj, potrivit news.ro.Inspectoratul Politiei Judetene Giurgiu a anuntat, duminica, faptul…