- Audierile lui Gheorghe Dinca s-au lasat cu scandal dupa ce inculpatul s-a enervat și ar fi vrut sa sara la bataie. Avocații familiei Melencu au spus ca vor face noi plangeri penale pentru ca așa ceva nu este posibil. Dinca a fost dus la noi audieri unde au participat și avocații familiei Melencu și…

- Printul Andrew este somat de avocatii presupuselor victime ale fostului sau prieten american Jeffrey Epstein sa vina sa depuna marturie despre ceea ce stia despre activitatile pedofilului, un scandal care pateaza monarhia britanica si in care si-a anuntat retragerea din viata publica, dupa ce a fost…

- Izbucnește un nou scandal in cazul Caracal! Noul avocat al familiei Luizei Melencu, Carmen Obarșanu, este acuzata ca a mințit spunand ca nu exista toate probele in dosarul privind dispariția fetei.

- Mario Iorgulescu, fiul președintelui LPF, a fost pus oficial sub acuzare. Procurorii italieni i-au adus la cunoștința decizia in dosarul accidentului de pe Șoseaua Chitilei din București in urma caruia un barbat de 25 de ani și-a pierdut viața, anunta Antena 3.Mario Iorgulescu a fost transferat…

- Decizie de ultima ora in cazul lui Mario Iorgulescu! Procurorii italieni au anuntat decizia in dosarul accidentului de pe Soseaua Chitilei, in urma caruia Dani Vicol, un tanar de 24 de ani, si-a pierdut viata. Fiul presedintelui LPF a fost pus oficial sub acuzare.

- Mario Iorgulescu s-a trezit din coma, mananca și vorbește. Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, se simte mai bine și se afla in afara oricarui pericol, fiind ingrijit intr-o clinica din Milano. Tanarul de 24 de ani ar urma sa revina in Romania pentru a fi audiat de procurori…

- Politistii au deschis un doar penal pentru ucidere din culpa si vatamare in cazul accidentului provocat de fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Mario Iorgulescu, pe Soseaua Chitilei. In urma accidentului, tanarul de 24 de ani a ramas fara permis de conducere.

- Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal a fost implicat intr-un grav accident pe Șoseaua Chitilei . Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, abia iși cumparase o mașina puternica. In timp ce se...