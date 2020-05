SCANDAL. Săltaţi şi amendaţi pentru că au refuzat TERMOSCANAREA la intrarea în magazin Doi barbati si o femeie, care ar facut scandal la intrarea intr-un centru comercial din Sectorul 5 si au refuzat termoscanarea, au fost imobilizati de politisti si dusi la sectie, unde au fost amendati contraventional. In starea de alerta, persoanele sunt obligate sa poarte masca de protectie in spatiile inchise, accesul in magazine, institutii si alte locatii inchise facandu-se dupa ce li se masoara... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

